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В день парламентских выборов порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В течение предвыборной кампании в полицию поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

В день парламентских выборов порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских
Фото: www.facebook.com/arsen.avakov.1

В день выборов в Верховную Раду будет привлечено более 72 тыс. полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции, со ссылкой на замглаву Нацполиции Александра Фацевича.

По его словам, в течение предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

"В основном указанная информация связана с незаконной агитацией – 1093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствиями осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал Фацевич.

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств: 48 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 производств – это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что на время выборов в полиции созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса.

Напомним, МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, чтобы не допустить срыва выборов. Решение об эвакуации после обработки всей информации будет принимать непосредственно руководитель.

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