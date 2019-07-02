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Шестеро пострадавших от взрыва детей нашли гранату на мусорнике

По предварительной информации это была граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

Шестеро пострадавших от взрыва детей нашли гранату на мусорнике
Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

По предварительным выводам взрывотехника, причиной травмирования шестерых детей на детской площадке в с. Пашена Балка в Днепропетровской области стала граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская на фейсбуке.

Кроме того, "Радио Свобода" сообщает, что по предварительным данным правоохранителей, которые уже пообщались с пострадавшими в больнице, дети нашли гранату на мусорнике.

Уголовное производство открыли по двум статьям УК Украины: 263 (незаконное обращение с оружием) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним, взрыв произошел 1 июля около 20:00. В результате этого, шестеро детей в возрасте от 4 до 16 лет получили травмы различной степени. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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