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На трассе во Львовской области сгорел грузовик с 13 тоннами древесного угля

В результате происшествия никто не пострадал.

На трассе во Львовской области сгорел грузовик с 13 тоннами древесного угля
Фото: facebook.com/MNSLVIV

На автодороге во Львовской области загорелась фура с 13 тоннами древесного угля.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

"1 июля в 15:21 спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Подберезцы Пустомытовского района в прицепе грузового автомобиля "MAN". Пожар был локализован в 15:36 и ликвидирован в 15:44", - говорится в сообщении.

Пожарные не допустили полного сгорания грузовика, но огнем было уничтожено 12785 кг древесного угля, а также поврежден прицеп.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и три единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Напомним, ранее в Ирпене Киевской области сгорела автозаправка.

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