В Украине запустили новый рынок электроэнергии, угольные ТЭС взвинтили цены на 50%

В Украине с 1 июля начал работать новый рынок электроэнергии.

До сих пор вся электроэнергия, которая производилась в Украине, продавалась по регулируемой цене на Оптовом рынке электроэнергии, оператором которого было ГП "Энергорынок". Затем она поставлялась потребителям через облэнерго, занимающим монопольное положение в каждом регионе.

В 2017 году был принят закон "О рынке электрической энергии" с новыми правилами, согласно которому производители смогут продавать свою энергию на разных рынках в разные отрезки времени (рынок двусторонних контрактов, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг), при этом цену будет устанавливать не Нацкомиссия, а рынок.

Реформа рынка электроэнергии была обязательством Украины перед западными партнерами, но они же настойчиво предлагали Украине отсрочить введение нового рынка из-за плохой подготовки.

Правительство и Верховная Рада пренебрегли этими предостережения.

В итоге, по словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, результаты введения рынка оказались не самыми радужными.

"На аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену э/э почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 грн, а теперь почти 2,3 грн. Абсолютно неадекватный результат «реформы», когда мировые цены газа и угля падают, а угольная электроэнергия взлетает в цене на 50%", - написал Герус в фейсбуке.

Также он сообщил, что по состоянию на вторую половину дня 30 июня внутрисуточный рынок так и не заработал, потому что "программное обеспечение легло и не встало".

"К сожалению, некоторые компании-монополисты готовы довести до коллапса всю систему, чтобы иметь возможность заработать больше. Но есть и некоторые чиновники, которые гордятся такой «реформой»", - написал Герус.

Герус баллотируется в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".