С 1 июля прожиточный минимум в Украине превысил 2 тыс. гривен

С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум и связанные с ним социальные выплаты.

С 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривны. Такие размеры установлены законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 73 гривны и составляет теперь 1699 гривен, для детей от 6 до 18 лет - 2118 гривен (+91 грн), а для лиц, утративших трудоспособность, - 1564 грн (+67 грн).

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

Размер государственной социальной помощи с 1 июля составляет:

малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц – 421 грн,

для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1564 грн,

для детей до 6 лет – 1444 гривен,

для детей 6-18 лет – 1800 гривен,

для детей 18-23 лет (при условии обучения) – 1706 гривен.

Минимальная пенсия по возрасту составит 1564 гривны, максимальная - 15 640 гривен.

Напомним, согласно закону о Госбюджете в 2019 году прожиточный минимум вырастет еще раз - с 1 декабря он составит 2102 грн.