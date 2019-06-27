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АМКУ начал расследование против компании миллиардера Косюка

Чиновники заинтересовались "Нашей рябой".

АМКУ начал расследование против компании миллиардера Косюка
Фото: Zaxid.net

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против группы MHP Юрия Косюка. Пять птицефабрик и компания "Мироновский хлебопродукт" подозреваются в злоупотреблении монопольным положением на рынке курятины.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке.

В ходе исследования рынка курятины комитет установил, что MHP производит мясо на собственных рынках и реализует его почти полностью через компанию "Мироновский хлебопродукт". Продажи осуществляются как собственными силами, так и при помощи дистрибьюторов, субдистрибьюторов и торговых партнеров.

При этом "Мироновский хлебопродукт" указывает партнерам, где они могут продавать мясо, по какой цене, и запрещает продавать продукцию конкурентов.

"«Мироновский хлебопродукт» практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субьдистрибьюторов и партнеров. Эти действия группы «МХП» могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенного ограничения права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязыванию участникам рынка собственных правил поведения", - написал Терентьев.

Напомним, что Юрий Косюк - один из самых богатых людей Украины.

Его "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Курятина Косюка в основном продается под брендом "Наша ряба" . По данным компании, мясо продается более чем в 2100 фирмовых точках по Украине и в супермаркетах

В 2014 году Косюк несколько месяцев работал первым заместителем главы Администрации президента.

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