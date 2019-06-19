В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова
Горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
ГлавнаяЭкономикаБизнес

В здании АМКУ задержали владельца дорожной фирмы "Полтавабудцентр"

Комитет оштрафовал его компании за фиктивную конкуренцию.

В здании АМКУ задержали владельца дорожной фирмы "Полтавабудцентр"
Фото: nikvesti.com

В здании Антимонопольного комитета Украины в среду, 19 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали владельца дорожной компании "Полтавабудцентр" Араика Амирханяна.

Об этом сообщило издание "Наші гроші", корреспондент которого находился в комитете.

Фото: nikvesti.com

Перед этим глава АМКУ Юрий Терентьев в фейсбуке сообщил, что комитет оштрафовал на 15,6 миллионов гривен фирмы "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" за то, что они создавали фиктивную конкуренцию в 17 тендерах по ремонту дорог в Николаевской области. На всех тендерах победил "Дорлидер", но, как оказалось, обе компании были связаны между собой, и во время обыска в "Дорлидере" даже нашли печатку и штамп "Полтавабудцентра".

Напомним, что Амирханяна задерживают не впервые. В апреле 2019 года он вместе с титушками напал на офис Службы автодорог в Одессе, а в 2015 году - на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также