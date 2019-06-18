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НБУ: ценовое дно на рынке жилья пройдено

Регулятор считает, что рост цен не будет существенным и стремительным.

НБУ: ценовое дно на рынке жилья пройдено
Фото: moygrad.kiev.ua

Национальный банк Украины заявил, что рынок жилой недвижимости в Украине сейчас близок к равновесию: спрос на жилье начал постепенно расти, а новое предложение временно снизилось.

Об этом говорится в июньском Отчете о финансовой стабильности.

В 2014-2015 годах в Украине наблюдался избыточный спрос со стороны временно перемещенных лиц, в 2016-2017 году - ажиотажное предложение, обусловленное изменением регуляторной среды. Однако теперь рынок начал возвращаться в норму.

В 2018 году объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 25,3% (в Киеве - на 28,6%), хотя НБУ уверен, что это временное явление.

"Снижение темпов ввода в эксплуатацию нового жилья временное и угрозы его превращения в длительный спадпока нет. Растет средняя этажность зданий в выданных разрешениях. Эта тенденция заметно ускориласьв 2017-2018 годах. Поэтому, вероятно, продолжительность цикла строительства будет увеличиваться. Это отчасти объясняет прошлогодний спад показателя ввода в эксплуатацию и может вызывать высокое предложение нового жилья в ближайшие годы", - говорится в отчете.

Количество договоров купли-продажи жилья в 2018 году выросло на 8,3%, а в первом квартале 2019 года - на 5%.

"Рост спроса остановил многолетнюю тенденцию снижения цен на жилье в долларовом эквиваленте", - сообщили в НБУ.

С учетом роста цен на строительно-монтажные работы стоимость жилья, скорее всего, будет увеличиваться в гривне, а если макроэкономическая стабильность сохранится - то и в долларовом измерении.

"Но, принимая во внимание относительную сбалансированность рынка на сегодня, рост цен не будет существенным и стремительным", - считают в НБУ.

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