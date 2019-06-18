"Газпром" предложил "Нафтогазу" отказаться от $2,6 млрд, выигранных в Стокгольме

Российский "Газпром" предлагает "Нафтогазу Украины" "нулевой вариант" урегулирования судебных споров.

Об этом заявил начальник юридического департамента российской компании Сергей Кузнец, передает "Интерфакс".

По его словам, глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе на трехсторонних консультациях с участием Европейской комиссии предложил "Нафтогазу" "нулевой вариант". Однако, по его словам, украинская сторона хочет сохранить свой выигрыш в деле о контракте на транзит и отказаться только от исков о будущем транзите.

"Алексей Борисович (Миллер) это озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но украинская сторона заявила, что хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения. Они говорят: давайте оставим как есть решение, которое вынесено в нашу пользу, а откажемся от наших будущих требований и заключим на их основе мировое соглашение", - заявил Кузнец.

Под будущими требованиями "Нафтогаза" подразумевается иск от июля 2018 года с требованием о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 года и взыскании $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия существующего контракта на транзит.

Кузнец добавил, что "Газпром" готов при желании Киева обсуждать урегулирование спора на равноправных, по его мнению, условиях, отметив, что пока условия для такой дискуссии не складываются.

Ранее, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК пока не получал никаких предложений о мировом соглашении от российской стороны.

Напомним, "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд долга в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Сообщалось, что работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках ст.5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплатить "Нафтогазу" штраф в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения, что не останавливает его выполнения.