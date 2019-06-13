​НБУ подал жалобы на судей, принявших решения в пользу Коломойского

Национальный банк подал в Высший совет правосудия жалобы на судей Игоря Качура, Владимира Келеберду, Виталия Амелёхина (все - Окружной админсуд Киева) и Вячеслава Пидпалого (Печерский суд), которые в апреле приняли решения в пользу Игоря Коломойского по делу Приватбанка.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Трое судей из ОАСК 18 апреля приняли решение о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка, а Пидпалый 20 апреля разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

НБУ усмотрел в действиях судей ОАСК безосновательное затягивание рассмотрения дела, так как между открытием судебного производства и принятием решения прошло целых 22 месяца. Также регулятор считает, что судьи нарушили основы равенства участников судебного процесса.

Что касается судьи Пидпалого, то он до сих пор не составил полный текст решения и, к тому же, по мнению НБУ, допустил нарушение юрисдикции, так как спор по договорам поручительства, сторонами которых являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.