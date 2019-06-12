НБУ зарегистрировал новую платежную систему

Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Юапей".

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

"Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Юапей" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "Юапей" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (г. Киев).

Отмечается, что "Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.