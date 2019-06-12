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На перепись населения нужно 4 млрд грн, - Стефанчук

Команда президента постарается удешевить эту процедуру и провести ее до конца этого года.

На перепись населения нужно 4 млрд грн, - Стефанчук
Фото: Макс Левин

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что Кабинет министров и Государственная служба статистики запланировали проведение переписи населения на 2020 год.

"Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма - до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести", - отметил Стефанчук.

Команда президента предлагает удешевить проведение переписи населения и провести ее в бумажном варианте.

"Это фундаментальная вещь, от которой мы должны отталкиваться во всех направлениях реформ. Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы – есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам... В этом всем перепись поможет навести порядок", - сказал представитель Зеленского.

Также он отметил, что военные, которые потеряли здоровье на Донбассе, не могут оформить себе удостоверение участника боевых действий (УБД), но есть много таких корочек у тех, кто пару дней где-то побывал в прифронтовой зоне. Перепись населения также поможет решить этот вопрос. 

Напомним, также в своем интервью РБК, Руслан Стефанчук предложил вернуться к идее двухпалатного парламента.

Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубив предложил украинцам альтернативу традиционной переписи населения. Он предложил осуществить перепись через смартфоны в 2020 году. 

Кубив убежден, что если собрать все имеющиеся электронные реестры в один, это будет полная база персональных данных всех граждан Украины.

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