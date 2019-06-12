Общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог.

"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту, обработав три миллиона квадратных метров украинских дорог. Об этом заявил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак в процессе заседания Кабмина 12 июня, передает Украинская правда.

В этом году на содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн. Несмотря на то, что 50% дорог отремонтировано, на дороги территориального значения средств не хватает. "Остаются дороги территориального значения. И, откровенно говоря, на дороги территориального значения имеющихся средств будет недостаточно", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

"В соответствии с нашей информацией, общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", - сказал Новак.

Он сообщил, что правительство может дополнительно выделить еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. Эти деньги первоочередно будут направлены на ремонт трасс М-05 и части М-06. Новак сказал, что ведомство сейчас ждет решения правительства на этот счет.

Напомним, сегодня, 12 июня "Укравтодор" показал четыре варианта объездной Борисполя. Новая дорога будет магистралью категории 1а с максимальной скоростью движения 130 км/час.

Новая объездная сможет обеспечить проезд по харьковской трассе М-03 без заезда в Борисполь, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трасс Н-08 Борисполь-Запорожье и Т-10-18 Борисполь - Яготын.