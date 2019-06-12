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Банк Курченко прекратил существование

Фонд гарантирования прекратил компенсацию вкладов.

Банк Курченко прекратил существование
Фото: www.investgazeta.net

Брокбизнесбанк, который принадлежал сбежавшему в Россию "младоолигарху" Сергею Курченко, прекратил существование.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов, 10 июня ликвидатор обанкротившегося учреждения предоставил документы государственному регистратору о прекращении банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщил о завершении 10 июня выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Брокбизнесбанка.

Напомним, до прихода Курченко Брокбизнесбанк входил в двадцатку крупнейших украинских банков, свои средства ему доверили более 670 тыс. человек и 20 тыс. корпоративных клиентов. Но уже к концу зимы 2013-2014 годов банк обанкротился и был взят под опеку Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Летом 2014 году НБУ решил ликвидировать Брокбизнесбанк из-за неплатежеспособности.

Брокбизнесбанк вел историю с 1992 года.

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