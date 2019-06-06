Куй железо, не отходя от кассы

Теперь банки при выдаче наличных денег могут потребовать документы, на основании которых проводится расчет. Согласно постановлению НБУ №62 от 18 апреля 2019г. Национальный банк Украины с 3 июня меняет правила игры для украинских финансовых учреждений. Эти изменения касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Они не затронут имущественные права и интересы физических лиц.

Фото: пресс-служба НБУ

На выполнение требований законодательства Украины банки должны обеспечить изучение клиентов. С какой целью законодатель решил переиначить правила? Однако эти действия вполне логичны. Во-первых, это поможет противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем. Во-вторых, предотвращать финансирование терроризма и финансированию торговли оружия массового уничтожения, с учетом риск-ориентированного подхода. В свою очередь Банк, применяя риск-ориентированный подход, теперь должен запрашивать у клиента-предприятия ряд документов.

Такими документами могут быть:

- закупочный акт;

- закупочная ведомость;

- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;

- договор поставки;

- договор транспортировки;

- договор хранения.

Это перечень документов не исчерпывающий, а примерный. Каждый банк будет исходить из конкретной операции по конкретному клиенту при выборе перечня подтверждающих документов. Национальный банк не ограничил суммы, для которых вводится это правило, поэтому не исключена возможность того, что банк будет требовать документы за снятие любой суммы наличности.

В Национальном банке Украины так спешили внести изменения в Инструкцию, что забыли о предлоге «з» в следующей фразе:

«у пункті 13:

після підпункту 10 доповнити пункт новим підпунктом 101 такого змісту:

"101) отримання від клієнта документів щодо готівкових розрахунків урахуванням ризик-орієнтованого підходу;» (орфография оригинала сохранена).

Скорее всего, это техническая ошибка, которую следует исправить для того, чтобы фраза обрела смысловую нагрузку, и сотрудники банков действовали с учетом риск-ориентированного подхода.

В целом данное изменение, возможно, не полностью продуманное. Как минимум, не определены граничные суммы наличных денег, которые необходимо подтверждать документально. К тому же, не определён полный перечень документов, которые могут быть истребованы. Получается, что каждый Банк сможет по-своему трактовать требования Инструкции, а это может привести к дисбалансу прав между Банком и Клиентом.