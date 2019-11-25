Всё тайное становится явным

Актуальная новостная лента часто пестрит сообщениями о том, как журналистам удалось «подсмотреть», сфотографировать переписку того или иного депутата, либо другого публичного лица. Зачастую фотографии содержат данные из современных программ для обмена текстовыми сообщениями, в которых фигурирует личная информация, которая может скомпрометировать автора переписки, либо выставить его (автора) в негативном амплуа.

Фото: pleska.info

В первом приближении может показаться, что журналисты играют роль «добытчиков» информации, своеобразных «Робин Гудов ХХІ века», которые «воруют информацию у богатых и отдают её бедным». Многие оправдывают такое поведение журналистов и осуждают именно поведение народных избранников. Логика довольно проста – не нужно вести компрометирующую переписку в рабочее время, на рабочем месте и не будет повода для скандала.

Но давайте постараемся ответить на вопрос «Настолько ли законны действия журналистов? Имеют ли они право при помощи специальной техники (фотоаппарата с телеобъективом) получать доступ к корреспонденции людей?».

В соответствии со статьёй 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и корреспонденции. Пункт 2 статьи 8 устанавливает допустимые случаи вмешательства со стороны публичных властей в право на уважение корреспонденции. Такое вмешательство должно быть "предусмотрено законом", преследовать одну из легитимных целей, указанных в нем, и являться "необходимым в демократическом обществе".

Конституция Украины в статье 31 предусматривает, что каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину при расследовании уголовного дела, если другими способами получить информацию невозможно.

Частью второй статьи 27 Закона «О статусе народного депутата Украины» предусмотрено, что обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно.

В решении по делу Крюслен (Kruslin) против Франции суд отметил, что подслушивание и другие формы перехвата телефонных разговоров представляют собой серьезное вмешательство в право на уважение частной жизни и корреспонденции, поэтому "закон", на котором эти оперативные мероприятия основаны, должен содержать четкие и детально разработанные правила их проведения, особенно с учетом того, что соответствующие технологии постоянно развиваются и усложняются (п. 33).

В решении по делу Класс и другие против Федеративной Республики Германии суд отметил, что право ведения тайного наблюдения за гражданами, которое характерно для полицейского государства, терпимо только тогда, когда оно строго необходимо для сохранения демократических институтов (п. 42).

Действующий Уголовный кодекс Украины (ст. 163) предусматривает ответственность за нарушение права личности на тайну переписки. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно или в отношении государственных или общественных деятелей, журналиста, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В Едином государственном реестре судебных решений присутствует очень малое количество судебных дел (Приговор от 13.09.2019 г. по делу № 569/12334/19; Приговор от 28.09.2017 г. по делу № 761/28897/17; Приговор от 29.08.2008 г. по делу № 1-235/2008), по которым вынесены приговоры по ст. 163 Уголовного кодекса Украины. Это может объясняться тем, что граждане относятся к своему праву на тайну переписки небрежно и не считают его достойным длительной процедуры защиты. А возможно, органы правопорядка не торопятся расследовать дела по соответствующей статье о нарушении тайны переписки. Так или иначе – сегодняшнее состояние права граждан на одну из основополагающих гарантий безопасности личной жизни является неудовлетворительным.

Данная статья не имеет своей целью оправдать содержание переписки какого-либо лица или группы лиц.

Цель – указать на наличие права у каждого гражданина, в современной и демократической стране, на уважение к своей частной жизни.

Если все же произошло так, что личная информация человека стала достоянием общественности – необходимо дать правовую оценку подобной ситуации и, возможно, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о правонарушении. В подобной ситуации квалифицированную помощь можно получить у адвоката.