Старение - это накопление дефектов на молекулярном уровне

Жизнь- это реакция организма на условия окружающей среды, то есть ответ на различные психические, климатические, механические, тепловые, электрические воздействия и на воздействия света.

Фото: Катерина Птаха

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия индивида. Это состояние гармонии с самим собой и с внешним миром.

Возрастающий ритм жизни, множащееся число техногенных факторов, среди которых можно упомянуть и синтетические лекарственные препараты, негативно воздействуют на организм.

Медицина является биологической наукой и человек, и окружающая его среда связаны друг с другом неразрывной судьбой. Это важно помнить.

Вспомним симптомы интоксикации:

• Избыточная масса тела/ожирение;

• Кожная сыпь;

• Кожный зуд;

• Тревога и депрессия;

• Сонливость;

• Раздражительность;

• Головная боль;

• Плохая концентрация;

• Снижение либидо;

• Фибромиалгия;

• Распространенная боль в суставах;

• СРК (Синдром раздраженного кишечника);

• СХУ (Синдром хронической усталости);

• MCS (Синдром множественной чувствительности к химическим агентам);

• Кровь и моча любого европейца содержит около 212 токсичных веществ. (По данным исследования in vitro «Как загрязнение сказывается на человеке» (Pollution in People) 2014 года, в котором приняли участие более 8000 американских граждан. Опубликовано Рабочей группой по охране окружающей среды США)

Причины интоксикации кроются в экзотоксинах, таких как: токсины бактерий, вирусов, грибков, простейших. А также лекарственные препараты, тяжелые металлы, стресс.

И эндотоксинах, таких как избыток продуктов метаболизма и продукты распада собственных тканей.

И так, старение - это процесс накопления дефектов на молекулярном уровне, которые сопровождаются нарушением важных функций органов и тканей и приводят к развитию патологий и соответственно к ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА!

Старение кожи происходит за счет:

- внутренних факторов, которые зависят от генов и хронических заболеваний. Среди них можно выделить аутоинтоксикацию, воздействие свободных радикалов, аутоиммунные процессы, а также нарушения регуляторной функции головного мозга.

- внешних факторов, которые зависят от образа жизни и окружающей среды и малоподвижного образа жизни, неправильного питания , также повреждение кожи, вызванное солнечными лучами.

Каким же образом стать здоровее и красивее?

Выход есть, это ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

• ЗОЖ:

– физическая активность на свежем воздухе;

– адекватная инсоляция;

– соблюдение биоритмов;

– нормализация психонеироэндокринного баланса;

– коррекция эмоций.

• Устранение ацидоза (закисленности матрикса)

– ограничение потребления калорий;

– оптимизация работы буферных систем.

• Дренаж и дезинтоксикация

• Настройка иммунологической толерантности

• Полноценное снабжение организма

– жидкостью;

– витаминами и микроэлементами;

– субстратами для синтеза структурных элементов.

О здоровом образе жизни буду писать свои наработки, исходя из опыта 20 летней практики в биологической медицине и об опыте европейских врачей.