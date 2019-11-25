Старение - это накопление дефектов на молекулярном уровне

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия индивида. Это состояние гармонии с самим собой и с внешним миром.
Возрастающий ритм жизни, множащееся число техногенных факторов, среди которых можно упомянуть и синтетические лекарственные препараты, негативно воздействуют на организм.
Медицина является биологической наукой и человек, и окружающая его среда связаны друг с другом неразрывной судьбой. Это важно помнить.
Вспомним симптомы интоксикации:
• Избыточная масса тела/ожирение;
• Кожная сыпь;
• Кожный зуд;
• Тревога и депрессия;
• Сонливость;
• Раздражительность;
• Головная боль;
• Плохая концентрация;
• Снижение либидо;
• Фибромиалгия;
• Распространенная боль в суставах;
• СРК (Синдром раздраженного кишечника);
• СХУ (Синдром хронической усталости);
• MCS (Синдром множественной чувствительности к химическим агентам);
• Кровь и моча любого европейца содержит около 212 токсичных веществ. (По данным исследования in vitro «Как загрязнение сказывается на человеке» (Pollution in People) 2014 года, в котором приняли участие более 8000 американских граждан. Опубликовано Рабочей группой по охране окружающей среды США)
Причины интоксикации кроются в экзотоксинах, таких как: токсины бактерий, вирусов, грибков, простейших. А также лекарственные препараты, тяжелые металлы, стресс.
И эндотоксинах, таких как избыток продуктов метаболизма и продукты распада собственных тканей.
И так, старение - это процесс накопления дефектов на молекулярном уровне, которые сопровождаются нарушением важных функций органов и тканей и приводят к развитию патологий и соответственно к ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА!
Старение кожи происходит за счет:
- внутренних факторов, которые зависят от генов и хронических заболеваний. Среди них можно выделить аутоинтоксикацию, воздействие свободных радикалов, аутоиммунные процессы, а также нарушения регуляторной функции головного мозга.
- внешних факторов, которые зависят от образа жизни и окружающей среды и малоподвижного образа жизни, неправильного питания , также повреждение кожи, вызванное солнечными лучами.
Каким же образом стать здоровее и красивее?
Выход есть, это ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
• ЗОЖ:
– физическая активность на свежем воздухе;
– адекватная инсоляция;
– соблюдение биоритмов;
– нормализация психонеироэндокринного баланса;
– коррекция эмоций.
• Устранение ацидоза (закисленности матрикса)
– ограничение потребления калорий;
– оптимизация работы буферных систем.
• Дренаж и дезинтоксикация
• Настройка иммунологической толерантности
• Полноценное снабжение организма
– жидкостью;
– витаминами и микроэлементами;
– субстратами для синтеза структурных элементов.
О здоровом образе жизни буду писать свои наработки, исходя из опыта 20 летней практики в биологической медицине и об опыте европейских врачей.