Время для Третьей силы

Если партия патриотически настроенного среднего класса прямо сейчас начнёт подготовку к парламентским выборам весной следующего года, она сможет добиться на них поистине оглушительного успеха.

Фото: Макс Левин

Фактически сразу после победы Зеленского социологические опросы начали фиксировать всё возрастающее количество избирателей, которые не попадали как в число сторонников нового президента, так и старых партий. Первое время было достаточно трудно определить, куда именно «утекают» огромные сегменты электорального поля. Но через полгода деятельности Зеленского и приведённых им к власти людей основные моменты, объединяющие этих «неприсоединившихся», стали фиксироваться достаточно отчётливо.

Эти моменты отстраивают сторонников пока абстрактной «Третьей силы» как от Зеленского и Ко, так и от старой когорты во главе с Порошенко.

От сторонников Зеленского их отличает, прежде всего, активная патриотическая позиция. Они уверены, что Россия – опаснейший враг Украины. Всё тот же - коварный и непримиримый - враг. И на данном этапе никаких компромиссов с РФ с соблюдением интересов Украины как государства-жертвы этого врага-агрессора не может быть по определению.

Их категорически не устраивает пассивная позиция Зеленского в переговорах с Москвой. А также беспрекословное выполнение украинским президентом требований-ультиматумов России, которые противоречат национальным интересам страны в конфликте на Донбассе. Начиная с поддержки московского плана легализации по «формуле Штайнмайера» нынешней, полностью подконтрольной Кремлю власти в т.н. «ДНР-ЛНР».

От сторонников Порошенко их отличает уверенность в том, что этот бывший президент и другие «старые политики» за время пребывания при власти дискредитировали себя и свои схемы управления страной бесповоротно. И, несмотря на их разгромное поражение на президентских и парламентских выборах-2019, в случае возвращения к власти будут проводить всё ту же политику. Категорическое неприятие, которое общество выразило в этом году, поддержав абсолютно внесистемного телевизионного шоумена на президентских выборах, и его партию – на парламентских.

От обоих президентов - и старого, и нового - сторонников Третьей силы отличает их политическое позиционирование как сторонников партии, представляющей интересы среднего класса. В то время как Порошенко, сам будучи олигархом, и свою политику вёл полностью в олигархической системе координат.

Зеленский же как выходец из прослойки малого и среднего бизнеса имел исторический шанс выстроить свою партию как политическую силу-выразитель интересов среднего класса. Но в силу своего личного опыта решения масштабных задач под прикрытием и с помощью ресурсов крупного олигарха Коломойского по инерции стал строить свою политику с использованием той же олигархической системы координат, что и Порошенко. А с другой стороны, в своей риторике и деятельности полностью ушёл от представительства интересов среднего класса. Предпочтя им популизм и чёткую ориентацию на малообеспеченных и патерналистски настроенных избирателей.

Теперь весь вопрос в том, успеют ли разрозненные группы сторонников Третьей силы до весенних досрочных выборов в Верховную Раду осознать себя реальной альтернативой и Зеленскому, и «старым политикам». С тем, чтобы наладить между собой взаимодействие, разработать общую программу и систему координации усилий, организовать и провести успешную избирательную кампанию.

Как представляется, в этом процессе навстречу друг другу будут двигаться три основные большие группы, заинтересованные в оформлении и успехе Третьей силы. С одной стороны, это разочаровавшиеся в Зеленском и его «Слуге народа» представители малого и среднего бизнеса. Возможно, уже объединенные в какие-то организации – формальные или не формальные.

Вторая движущая сила – это не принимающие методы работы в системах власти как Порошенко, так и Зеленского группы интеллектуалов. Готовых сформулировать основные цели и программные принципы Третьей силы. С тем, чтобы потом под эти цели и принципы уже привлекать в неё другие группы сторонников.

Наконец, можно допустить, что в процессе организационного оформления Третьей силы роль катализатора-ускорителя этих процессов на себя возьмёт часть националистически ориентированных сил. Поскольку у них уже есть определённая фора для оформления своей позиции – полученная, в частности, и во время недавних акций «Нет капитуляции!» И эти конструктивно настроенные националисты вполне могут стать составной и органичной частью большой Третьей силы.

В любом случае процесс оформления Третьей силы должен начаться уже до конца года. С тем, чтобы этому качественно новому игроку на политической сцене успеть выстроить организационный каркас структуры к моменту объявления досрочных выборов и быть готовой провести яркую и масштабную избирательную кампанию.