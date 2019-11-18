Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
ГлавнаяПолитика

МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами

Глава Офиса президента говорил с представителями СМИ off the record. 

МВФ хочет знать, насколько близок к власти Коломойский, - Богдан на закрытой встрече с журналистами
Фото: kmu.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на закрытой встрече с журналистами сообщил, что государство выполнило главные требования Международного валютного фонда. Речь идет о принятии в первом чтении законопроекта о продаже сельхозземель и возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение, пишет theBabel.

"Теперь МВФ хочет знать, насколько близок к власти олигарх Игорь Коломойский. Убедить иностранных партнеров, что он ведет свою игру, команде президента сложно", - пересказали журналисты темы общения с Богданом в формате off the record.

Также в СМИ со ссылкой на независимые источники, присутствующие на закрытой встрече, сообщили, что между Украиной и представителями МВФ есть дискуссия относительно главы правления Райффайзен Банка Аваль, бывшего первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука. САП подозревает его в причастности к растрате стабилизационного кредита, выданного НБУ VAB Банку в размере 1,2 млрд гривен.

"Богдан убеждает, что Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается этим делом, - независимый орган, и расследование ведется беспристрастно", - сообщили в издании.

Напомним, 15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен. Позже стало известно, что банк взял на себя обязательства по выплате залоговой суммы. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также