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Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука

Его представители убеждены в снятии всех подозрений. 

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за Писарука
Александр Писарук
Фото: znaj.ua

Райффайзен Банк Аваль внесет залог за своего председателя правления Александра Писарука, подозреваемого по делу о хищении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком VAB Банку.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой банка после оглашения решения Высшего антикоррупционного суда Украины. Отмечается, что банк готов выполнить все необходимые действия по внесению залога. 

"Александр Писарук будет и в дальнейшем работать в должности председателя правления Райффайзен Банка Аваль. Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - сообщил председатель Наблюдательного совета Райффайзен Банка Мартин Грюлль.

Напомним, 15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовать председателя правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука и установил ему залог 5 млн гривен.

Писарук работал заместителем главы НБУ с июля 2014 года до конца декабря 2015 года, после чего занял должность старшего эксперта по финансовому сектору в Международном валютном фонде. Осенью 2019 года он возглавил правление Райфайзен Банка Аваль.

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