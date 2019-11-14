Рада собирается урезать функции Госгеокадастра и перевести земельные торги в онлайн

Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект №2194 об изменении системы управления и дерегуляции земельных отношений и законопроект №2195 об обязательном использовании электронных аукционов для аренды или продажи земель государственной и коммунальной собственности.

За первый проголосовали 272 депутата, за второй - 262 депутата.

Проект №2194, в частности, возвращает в коммунальную собственность земли местных общин за пределами населенных пунктов.

"Избранные местным населением органы местного самоуправления в настоящее время контролируют лишь десятую часть неприватизированных земель. В то же время управленческие решения, которые принимаются назначенными из Киева чиновниками, далеко не всегда могут рассматриваться как соответствующие интересам сельских громад", - говорится в пояснительной записке.

Также предполагается урезать функции Госгеокадастр, оставив за ним только кадастровую деятельность и геопространственные данные. Функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к местным советам, за экологические нарушения – Госэкоинспекции, другие контролирующие функции – областным администрациям.

Из Земельного кодекса будет исключен запрет на приобретение земельных участков несельскохозяйственного назначения иностранцами.

Законопроект №2195 вводит электронные земельные торги.

Представляя этот проект, нардеп Роксолана Пидласая рассказала, что начатый в 2018 году пилотный проект правительства по проведению аукционов по передаче прав аренды через электронную систему показал, что благодаря этому цена аренды увеличивается в 2-5 раза.

По словам депутата, по состоянию на 2019 год в Украине насчитывается 9,4 млн га государственных и коммунальных земель сельскохозяйственного назначения. За три года, несмотря на действующий мораторий, их количество сократилось на 10%. Пидласая считает, что электронные торги помогут остановить это.

"Электронный аукцион дает возможность видеть, с кем государство или местная власть заключает договоры на аренду и продажу земли. Это главный предохранитель против коррупционного выведения земель из государственной собственности", - сказала депутат.

Напомним, что 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли сельскохозяйственного назначения.