В Киеве прошел Киевский международный экономический форум

В Киеве состоялось крупнейшее для Украины событие мира экономики и бизнеса - Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Гости и спикеры Форума высказались о насущных проблемах и тенденциях современной мировой и украинской экономики, поделились прогнозами относительно их развития и изменений.

Главной темой КМЭФ стало будущее в меняющемся мире, а также место Украины в мире модернизаций и технологических прорывов.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл первый день Форума. В своем выступлении он говорил о необходимости привлечения инвестиций в Украину. Премьер-министр Алексей Гончарук, выступление которого открывало второй день Форума, обозначил главные приоритеты правительства: рост объема инвестиций, борьба с рейдерством, дерегуляция, увеличение роли предпринимателя в экономике страны.

Одним из самых ярких событий Форума стал визит основателя площадки электронной коммерции Alibaba Group Джека Ма. На тематической панели он поделился своим мнением относительно мировых процессов в экономике, а также в Украине. Украине необходимо поддерживать частный сектор и малый бизнес – один из ключевых тезисов Ма касательно экономического развития Украины.

Во время форума обсуждались вопросы мировых торговых войн, а также экономического кризиса. По мнению экспертов, в особенности украинских спикеров, такие масштабные явления, как торговые войны, надвигающийся экономический кризис повлияют на современный отечественный бизнес. Спикеры уверены, сегодня предпринимателям необходима поддержка и заинтересованность со стороны правительства.

Несмотря на многие сложности и вызовы, экономику Украины ждет оптимистичное будущее, по мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Он спрогнозировал, что рост ВВП Украины возрастет до 3,3-3,5%.

Многие спикеры дискуссионных панелей акцентировали на важности привлечения инвестиций в Украину. Джованни Сальветти, управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ, считает, что Украине необходимо привлекать новых инвесторов, которые будут готовы заключать долгосрочные контракты. Это поспособствует не только расширению возможностей украинской экономики, но и поможет обойти кризис. Василий Хмельницкий подчеркнул, что вопрос инвестиций тесно связан с имиджем страны в целом. Над репутацией необходимо работать, чтобы повышать инвестиционную привлекательность страны.

Тема изменений климата была одной из самых обсуждаемых на Форуме. Спикеры высказывались о том, что изменения климата непосредственно влияют на бизнес. Однако, мировое сообщество еще не выработало необходимые механизмы по предотвращению глобальных климатических изменений. Сегодня, считают эксперты, бизнес, государство и общество должны объединяться и общими усилиями работать над этим.

Во время панели «Как изменения климата изменят Ваш бизнес?» модератор Сергей Евтушенко, управляющий партнер UDP Renewables, подчеркнул, что 58% украинцев верят, что экологические загрязнения вредят будущим поколениям больше, чем любые другие проблемы. Несмотря на этот факт, 37% украинцев не готовы платить больше для улучшения экологической ситуации.

Эти данные были получены в результате уникального социологического исследования, проведенного в рамках Киевского международного экономического форума. Инициаторами исследования выступили КМЭФ и UDP Renewables. Исследование содержит актуальные данные об экологическом сознании украинцев и динамике его изменений.

Инициатор Форума Василий Хмельницкий поделился своим видением будущего, которое, как он считает, уже формируется под влиянием глобализации, технологий и изменений во всех сферах жизни.

Изменения климата, урбанизация, Интернет вещей, роботизация, человек 2.0 - эти тренды выделил Хмельницкий как те, которые непременно повлияют на мир и потребуют от человечества новых решений. Основатель холдинговой компании UFuture уверен, что Украине необходимо улучшать и менять методы работы важнейших структур в стране – от образовательной сферы до законодательства. Василий Хмельницкий уверен, что главный ресурс страны – интеллектуальный – требует системной поддержки.

Хмельницкий призвал крупные компании поддерживать развивающийся бизнес, соответственно делать шаги навстречу новым идеям.

В 2020 году Киевский международный экономический форум состоится 23 и 24 октября.