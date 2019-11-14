НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
НАТО придется покупать памперсы из-за российских танков, - Коломойский
Часть фракции "Слуга народа" заблокировала трибуну
Часть фракции "Слуга народа" заблокировала трибуну
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Рада приняла в первом чтении законопроект о продаже земли
Настоящий захват Молдовы
Настоящий захват Молдовы
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование

Уплатили ли с них налоги, неизвестно.

Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли с экспорта зерна, - исследование
Фото: Макс Требухов

Большинство украинского экспорта сельхозпродукции осуществляется через территории, где действуют низкие налоги. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 13 ноября. Его презентацию в Европарламенте организовал немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц, сообщает DW.

Авторы исследования сравнили таможенные цены, по которым зерно экспортировали из Украины, с рыночными ценами на тот же период на соответствующие марки зерна. Как отмечают авторы исследования, 64% пшеницы экспортировались из Украины через Швейцарию и территории, находящиеся под юрисдикцией Великобритании, еще 11% - через Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. При этом все они не были основными странами назначения экспорта.

Поскольку налоги в Швейцарии, Великобритании и на Кипре ниже, чем в Украине и многих странах назначения, то экспорт через них позволял выводить прибыль. "Наши оценки потенциального вывода прибыли демонстрируют, что по итогам экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет примерно 40% украинского агроэкспорта, около 1,5 миллиарда долларов США были потенциально выведены с 2015 по 2017 год", - говорится в исследовании.

Разница между таможенными и рыночным ценам в 1,5 миллиарда долларов "еще не означает, что налоги не заплатили, но она означает высокий риск уклонения от уплаты налогов", отметил руководитель группы авторов исследования Томмазо Фаччио, преподающий в Ноттингемском университете. Для того, чтобы определить, были ли уплачены налоги в Украине, нужно проверить налоговые декларации крупных украинских сельскохозяйственных холдингов, говорит исследователь, однако их нет в открытом доступе.

В исследовании отмечают, что со второй половины 2016 разница между таможенными и рыночным ценам "значительно" сократилась. Одной из причин этого называется принятие в июле 2015 года новых налоговых норм о трансфертном ценообразовании.

"В Украине уклонение от уплаты налогов - это действительно болезнь. И мы должны противодействовать этому или хотя бы привлекать внимание к этому", - заявила евродепутат Виола фон Крамон, которая является первым заместителем главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной. Она добавила, что видит то же во всех постсоветских странах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также