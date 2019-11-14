Регистраторов недвижимости обяжут проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator, - Дубилет

Пока что второй фактор авторизации является лишь опцией, но вскоре Минюст намерен сделать его обязательным.

Министерство юстиции для борьбы с рейдерством вводит дополнительную опцию авторизации регистраторов недвижимости через Google Authentificator, а позже может сделать ее обязательной.

Об этом сообщил в фейсбуке министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Взломать компьютер и смартфон одновременно фактически невозможно", - написал он.

Дубилет отметил, что одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). "Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы... Интересно, что если никакого взлома не было и регистратор сам пошел на незаконное действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали", - пояснил он.

Ранее для борьбы с этим государство планировало обязать регистраторов устанавливать сложный программно-аппаратный комплекс, что повлекло бы значительные расходы. При этом банковский опыт показывает, что эффективное противодействие таким злоумышленникам может оказать аутентификация через SMS-пароль, пояснил министр.

"Приблизительно такими аргументами я убедил коллег свернуть дорогую программу защиты и вместо это сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо трат на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный", - отметил Дубилет.

Он подчеркнул, что пока что второй фактор авторизации является лишь опцией, но вскоре Минюст намерен сделать его обязательным.

Напомним, Минюст предлагает регистрировать недвижимость с привязкой к земучасткам. Сейчас регистрация недвижимости осуществляется по адресам.