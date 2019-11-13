НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Апелляционный суд назначил дату заседания по иску о национализации Приватбанка

ОАСК в апреле признал ее незаконной.

Апелляционный суд назначил дату заседания по иску о национализации Приватбанка
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Шестой апелляционный административный суд назначил на 19 декабря рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка.

Дело №826/7432/17 будет рассмотрено в 10:00 коллегией судей, в которую вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

Истец по этому делу - бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский, а апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подали Министерство финансов, Приватбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк, Кабинет Министров и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация Приватбанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также