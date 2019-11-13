Апелляционный суд назначил дату заседания по иску о национализации Приватбанка

ОАСК в апреле признал ее незаконной.

Шестой апелляционный административный суд назначил на 19 декабря рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка.

Дело №826/7432/17 будет рассмотрено в 10:00 коллегией судей, в которую вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

Истец по этому делу - бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский, а апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подали Министерство финансов, Приватбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк, Кабинет Министров и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации Приватбанка.

Суд признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация Приватбанка, и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Решение не вступило в силу, так как было обжаловано в апелляционной инстанции.

Приватбанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью.

Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.