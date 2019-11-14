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ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках

Также будет увеличиваться доля заимствований в национальной валюте.

​Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
Фото: Макс Левин

План финансирования государственного бюджета в 2020 году, заложенный правительством в его проект, предполагает внешние заимствования в объеме $4,9 млрд и внутренние в объеме 231,1 млрд гривен, или $8,4 млрд.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", - сказал он на конференции рейтингового агентства Fitch в Киеве.

Про его словам, объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд гривен ($10,3 млрд ) - погашение основной суммы и 141,5 млрд гривен ($5,1 млрд) - выплата процентов. Он также добавил, что еще 12 млрд гривен планируется привлечь за счет приватизации.

Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с $78,3 млрд до $83 млрд.

Он также отметил, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По его словам, долг в евро увеличился с 9% до 11%. Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан рассчитывает на снижение стоимости внешних займов для Украины до 4-5%.

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