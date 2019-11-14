"Укрзализныця" передаст Дарницкий вокзал в Киеве в концессию для его достройки

Это один из объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

АО "Укрзализныця" планирует передать в концессию железнодорожный вокзал "Дарница" в Киеве.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Как отметил глава компании Евгений Кравцов, это один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

"До принятия закона "О концессии", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов", - пояснил он.

Глава УЗ рассказал, что "благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него современный вокзал с торгово-развлекательными площадями на левом берегу Киева."

Напомним, строительство Дарницкого вокзала началось еще в 2004 году. Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади, а также временные автостоянки на 162 и 18 машиномест.

В декабре 2015 года "УЗ" решила разморозить недострой Дарницкого вокзала.