Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн

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Экспорт зерновых, зернобобовых культур и муки из Украины по результатам 2018/2019 маркетингового года (1 июля 2018 года - 30 июня 2019 года) впервые превысил 50 млн тонн.

Такие данные обнародовала в понедельник пресс-служба Минагрополитики.

Экспорт зерновых и зернобобовых составил 49 995 тыс. тонн, в том числе:

пшеница и смесь пшеницы и ржи - 15 579 тыс. тонн;

ячмень - 3 692 тыс. тонн;

рожь - 87,8 тыс. тонн;

кукуруза - 29 822 тыс. тонн;

другие зерновые и зернобобовые - 815 тыс. тонн.

Экспорт муки составил 301,28 тыс. тонн, из которых:

мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 299 897 тонн;

мука других зерновых культур 1 384 тонн.

По сравнению с предыдущим маркетинговым годом экспорт вырос больше чем на 10 млн тонн.