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Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн

Поставки кукурузы составили почти 30 млн тонн, пшеницы - свыше 15,5 млн тонн.

Фото: DepositphotosMarienko64

Экспорт зерновых, зернобобовых культур и муки из Украины по результатам 2018/2019 маркетингового года (1 июля 2018 года - 30 июня 2019 года) впервые превысил 50 млн тонн.

Такие данные обнародовала в понедельник пресс-служба Минагрополитики.

Экспорт зерновых и зернобобовых составил 49 995 тыс. тонн, в том числе:

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи - 15 579 тыс. тонн;
  • ячмень - 3 692 тыс. тонн;
  • рожь - 87,8 тыс. тонн;
  • кукуруза - 29 822 тыс. тонн;
  • другие зерновые и зернобобовые - 815 тыс. тонн.

Экспорт муки составил 301,28 тыс. тонн, из которых:

  • мука пшеничная или смеси пшеницы и ржи (меслин) - 299 897 тонн;
  • мука других зерновых культур 1 384 тонн.

По сравнению с предыдущим маркетинговым годом экспорт вырос больше чем на 10 млн тонн.

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