В Фискальной службе проходят обыски по делу о соглашении с Philip Morris, - СМИ

На прошлой неделе обыски проходили на фабрике другой компании в Винниках.

Правоохранители проводят обыски в Государственной фискальной службе. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией Philip Morris и государством.

В декабре 2018 года Кабинет Министров обязал и.о. председателя ГФС Александра Власова подписать указанное мировое соглашение. До этого компания заявляла о намерении подать в суд на Украину.

Табачная компания "Philip Morris Украина" работает в Украине с 1994 года, производство расположение в Харьковской области. Общая сумма инвестиций, направленная на строительство и модернизацию табачной фабрики, составляет на данный момент 347,8 млн долларов.

Напомним, на прошлой неделе СБУ и ГБР провели обыски на Львовской табачной фабрике в Винниках. Производителя подозревают в причастности к контрабанде сигарет.