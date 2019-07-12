"Нафтогаз" разместил еврооблигации на $1 млрд

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила еврооблигации на более чем 1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Сегодня "Нафтогаз" успешно разместил 2 транша еврооблигаций, деноминированных в евро и долларах. Пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил 1 млрд долларов.

"Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Нафтогаз" сократил прибыль более чем на 60% до 13,6 млрд грн. Однако в целом компания остается прибыльной третий год подряд.

Ранее Украина разместила еврооблигации на миллиард евро.