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Введение рынка электроэнергии не повлияет на ее цену для населения – эксперт

Тарифы для населения останутся неизменными до конца 2020 года.

Введение рынка электроэнергии не повлияет на ее цену для населения – эксперт
Фото: EPA/UPG

Запуск рынка электроэнергии не приведет к росту тарифов для населения, до конца 2020 года они не изменятся. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"Согласно постановлению Кабинета Министров на государственную генерацию - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - возложены обязанности по обеспечению электрической энергией населения в первую очередь, и малых бытовых потребителей под названием "универсальная услуга". Я не говорю, что электрическая энергия, произведенная из "Энергоатома", продается дешевле себестоимости. Нет, она продается с определенной небольшой наценкой для населения. Но это позволяет сдерживать рост тарифа для конечного потребителя", - заявил Трохимец.

Эксперт отметил, что такой шаг правительства - возложение спецобязательств именно на государственные компании - это использование внутреннего резерва страны, в частности, в виде атомной генерации, для защиты населения и обеспечения его электроэнергией по приемлемым тарифам на переходный период. Трохимец также добавил, что тарифы для населения останутся неизменными до конца 2020 года, и подчеркнул - сегодня они являются самыми низкими в Европе.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутреннесуточный рынок, балансирующий рынок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

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