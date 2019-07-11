В Украине запустился Фонд стартапов с бюджетом 400 млн грн

Фонд будет оперировать государственными деньгами, но Минфин и правительство не будет вмешиваться в его работу.

Премьер-министр Владимир Гройсман вместе с Министром финансов Украины Оксаной Маркаровой заявили про старт работы Украинского фонда стартапов. Об этом сообщается в пресс-центре Кабмина.

Фонд будет инструментом поддержки новых промышленных идей в сегменте микро- и малых предприятий, а также физлиц-предпринимателей.

Первоначальный бюджет фонда составляет около 400 млн грн. Сначала деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбирать эти проекты будет специальная конкурсная комиссия, а работу фонда будет координировать Наблюдательный совет.

Несмотря на то, что фонд будет оперировать государственными деньгами, Минфин и вообще правительство не будет вмешиваться в его работу.

«Мое правительство работает над тем, чтобы создавать качественные инструменты ведения бизнеса. Кое-что нам уже удалось - имеем 120 онлайн-услуг. К концу года их будет почти 180. Недавно запустили онлайн-регистрацию ООО. А сегодня запускаем Фонд стартапов. Это будет качественный инструмент, который имеет примеры в развитых странах», - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, 9 июля в Киеве презентовали новую электронную услугу, благодаря которой можно регистрировать общества с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн.

Зарегистрировать ООО можно через личный онлайн кабинет дома юстиции, где нужно заполнить анкету с необходимыми данными. После регистрации нужно подписать документ с помощью электронной подписи или Bank-ID.