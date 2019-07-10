Гройсман предложил сократить количество министерств

Вместо сегодняшних 20-ти "было бы достаточно" 12 министерств.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних более 20 с целью оптимизации работы правительства.

Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Р-1" (Харьков)

По мнению премьера, рост количества министерств - "это потеря качества их работы".

Напомним, ранее Владимир Гройсман поддержал сокращение количества депутатов Рады.