Гройсман предложил сократить количество министерств

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних более 20 с целью оптимизации работы правительства.
Об этом информирует пресс-служба Кабмина.
"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Р-1" (Харьков)
По мнению премьера, рост количества министерств - "это потеря качества их работы".
Напомним, ранее Владимир Гройсман поддержал сокращение количества депутатов Рады.