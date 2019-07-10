Отмененный телемост "Надо поговорить" покажут на российском ТВ, - владелец NewsOne

Программа выйдет в эфир в заявленное ранее время - вечером 12 июля.

Телемост "Надо поговорить" состоится, как и было запланировано, в пятницу, 12 июля, на российском телеканале "Россия 1". Об этом сегодня заявил владелец телеканала NewsOne Тарас Козак, пишет российское агентство "Интерфакс".

Сообщается, что Козак провел в Москве встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Кто будет "представлять" Украину в ходе телепрограммы, Козак не сообщил. Он сказал, что украинцы "дадут оценку партии войны".

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", телемост "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. Телеканал пригласил в студию российских и украинских участников.

Напомним, транслировать телемост с российским каналом в Украине планировал телеканал NewsOne, однако отменил показ после протестов националистических организаций. Сейчас в отношении телеканала открыты уголовные производства Генпрокуратуры.