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Отмененный телемост "Надо поговорить" покажут на российском ТВ, - владелец NewsOne

Программа выйдет в эфир в заявленное ранее время - вечером 12 июля.

Отмененный телемост "Надо поговорить" покажут на российском ТВ, - владелец NewsOne
Тарас Козак
Фото: epravda.com.ua

Телемост "Надо поговорить" состоится, как и было запланировано, в пятницу, 12 июля, на российском телеканале "Россия 1". Об этом сегодня заявил владелец телеканала NewsOne Тарас Козак, пишет российское агентство "Интерфакс".

Сообщается, что Козак провел в Москве встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Кто будет "представлять" Украину в ходе телепрограммы, Козак не сообщил. Он сказал, что украинцы "дадут оценку партии войны".

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", телемост "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. Телеканал пригласил в студию российских и украинских участников.

Напомним, транслировать телемост с российским каналом в Украине планировал телеканал NewsOne, однако отменил показ после протестов националистических организаций. Сейчас в отношении телеканала открыты уголовные производства Генпрокуратуры.

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