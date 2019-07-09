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Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne, а затем, возможно, обратится в суд

Чтобы отозвать лицензию телеканала, нужно сначала доказать факт разжигания вражды.

Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne, а затем, возможно, обратится в суд
Фото: 24 Канал

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала. Такое решение приняли сегодня члены Нацсовета на специальном заседании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды - это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", - подчеркнул член Нацсовета Сергей Костинский.

Он отметил, что действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", - отметил Костинский.

В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Напомним, украинский телеканал, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

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