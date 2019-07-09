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Главе ОПУ Богдану и его заместителям не начисляли зарплату ни в мае, ни в июне

Причины такого решения в Госуправлении делами не объяснили.

Главе ОПУ Богдану и его заместителям не начисляли зарплату ни в мае, ни в июне
Андрей Богдан
Фото: Анна Стешенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне. Об этом сообщили в Госуправлении делами на запрос агентства "Украинские новости".

"Заработная плата руководителю Офиса президента Украины Богдану А. И., первому заместителю руководителя Офиса президента Украины Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. и Гончаруку А. В. в мае и июне 2019 года не начислялась", - сказано в официальном ответе.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис президента. Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения.

Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще. Причины этого не названы.

Напомним, зарплата президента Владимира Зеленского в мае (с момента вступления в должность) составила 12,7 тыс. гривен до вычета обязательных налогов и платежей, в июне Зеленскому начислено 28 тыс. гривен.

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Источник: "Украинские новости"
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