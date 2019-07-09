Глава "Слуги народа" Разумков не намерен переходить на украинский язык до деоккупации Донбасса

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не намерен переходить на государственный язык, "пока оккупированы Крым и Донбасс". Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас аннексирован Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел прийти и меня здесь "защищать". У меня все хорошо, как у человека, который говорит на русском языке", - отметил политик.

Он считает, что на сегодня вопрос государственного языка пока не является приоритетным.

"Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды". - заявил Разумков.

"Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовалась государственный язык. Это не было сделано, мы пошли "путем кнута", - добавил он.

Напомним, 13 июня в эфире другого телеканала Разумков заявил, что начнет говорить на украинском, когда станет народным депутатом.

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас конституционность этого закона рассматривает Конституционный Суд по представлению 52 народных депутатов.