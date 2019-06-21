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КС зарегистрировал представление депутатов о неконституционности языкового закона

Закон о государственном языке может вступить в силу 16 июля, за исключением отдельных положений.

КС зарегистрировал представление депутатов о неконституционности языкового закона
Фото: politeka.net

Конституционный суд получил представление 51 народного депутата, которые требуют признать неконституционным закон о государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019", - сказано в сообщении.

Уполномоченными авторами являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский. Большинство инициаторов представления — депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Депутаты утверждают, что закон "нарушает конституционное право граждан на использование родного языка" и дискриминирует русскоговорящих граждан. Кроме того, депутаты ссылаются на нарушения при рассмотрении законопроекта, в частности, о фактах неперсонального голосования депутатов.

Парламентарии просят КСУ безотлагательно рассмотреть представление и признать закон неконституционным.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля. 14 мая парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады. 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко, а 16 мая документ был опубликован в "Голосе Украины". Закон вступает в силу через два месяца после публикации, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу через 6, 12, 18 и более месяцев.

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