Рада. На последнем издыхании

В четверг, 20 июня, Конституционный суд Украины признал Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады конституционным. В парламенте ожидали именно такое решение суда. Несмотря на отсутствие законных оснований, как утверждали депутаты, но в силу политической целесообразности. Поэтому Рада всю текущую неделю лишь имитировала бурную деятельность, продолжая монотонно рассматривать почти 4 тысячи поправок к Избирательному Кодексу, принять который нынешний состав парламента, скорее всего, не сможет. И да, парламент никогда ещё не был настолько пуст, ведь большинство депутатов предпочли работе в зале под куполом активную агитацию в преддверии досрочных выборов.

Фото: Анна Стешенко

В ожидании вердикта

Ещё в понедельник, на традиционном согласительном совете, где обычно определяется повестка дня работы Рады на неделю, было ясно, что все последующие дни нас ждёт унылое и затяжное рассмотрение правок к закону о новом Избирательном кодексе.

Рада ещё две недели назад зашла в этот тупиковый процесс монотонного зачитывания поправок с трибуны в пустом зале. Голосовали за поправки максимум 30 депутатов, присутствующих на рабочих местах. Хотя при утренней регистрации система «Рада» каждый раз информировала: зарегистрировались более 250 нардепов.

Фото: Анна Стешенко

Посему сам результат рассмотрения крайне важного для страны законопроекта, определяющего правила проведения последующих выборов под большим вопросом.

«Вряд ли в этих условиях мы сможем проголосовать Кодекс в целом», – признался первый зам главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник.

Впрочем, как отметили сразу несколько собеседников LB.ua в парламенте из разных фракций, до последнего было не ясно: каким же будет решение КСУ относительно Указа Зеленского.

«Расклады в суде непростые. Так, для решения из 17 судей должны проголосовать минимум 10. По моей информации, как раз «крыло Ахметова» торгуется до последнего под гарантии. Плюс звучат серьезные аргументы за решение в пользу Указа Зеленского. Не исключаю, что суд просто отложит рассмотрение этого вопроса, такая лазейка для суда есть. Судьи не хотят ссориться с президентом его окружением. Поэтому решения вообще может не быть, но мы все равно идём на выборы», – говорил один из юристов и представителей регламентного комитета Рады.

«А пока пойду в зал, буду делать «государственное лицо» и хотя бы создавать видимость деятельности», – откровенничал депутат, признавая бездействие Рады.

Еще один наш собеседник из фракции «Народный фронт» и член профильного Комитета по вопросам правосудия ещё в понедельник прогнозировал, что «КСУ до конца недели вынесет политико-правовое решение, признает Указ о роспуске и досрочных выборах конституционным».

«Хотя все прекрасно понимают, что конституционных оснований для перевыборов нет. Однако процесс запущен и его не остановить», – говорил он.

Ещё один нардеп из лагеря «Батькивщины» отметил, что «выборы как можно быстрее выгодны всем основным игрокам.

«Тянуть до октября не выгодно материально, ведь перед этим была длинная президентская кампания. Чем длиннее, тем больше теряем. И все. Петр Алексеевич теряет проценты с каждым днём. У него уже на грани проходных 5%. Нам тоже чем быстрее, тем лучше. Как, впрочем, и Зеленскому, который до осени не сможет удержать рейтинг только», – заявил LB.ua один из влиятельных политиков фракции Юлии Тимошенко.

Фото: Макс Требухов

Кадровый провал и тихий конец Рады

Ещё в начале пленарной недели сразу несколько политических сил заявили о необходимости голосования за кадровые решения Зеленского – по главам МИД, МОУ, СБУ и ГПУ. Первой голосования за кадровые вопросы требовала Юлия Тимошенко, предложившая процедуру ad hoc, когда Рада голосованием приостанавливает зачтённое и явно бесперспективное рассмотрение Избирательного Кодекса. Чтобы, простыми словами, сделать законотворческой перерыв, перейдя к кадровым назначениям.

В свою очередь, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк предложил провести внеочередное заседание, например, в среду вечером, когда обычно заседают комитеты, чтобы назначить министров от Зеленского.

К слову, спикер Андрей Парубий пообещал, что в случае такой инициативы о внеочередном заседании от Зеленского, срочно подпишет и соберёт такое мероприятие.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук в общении в LB.ua также обещал, что обсудит эту возможность с главой государства по его возвращению в Украину после визита в Германию.

Фото: Макс Левин

Однако, как отмечают собеседники LB.ua из разных фракций, в парламенте сложился определённый паритет: у президента нет окончательного понимания по кадрам, а у парламента нет голосов, чтобы за них проголосовать.

«В команде Зеленского нет понимания по назначениям кадров. Их просто нет. У нас же просто нет людей в зале, чтобы проголосовать за любое решение. Хотя всем понятно, что именно так наиболее выгодно, чтобы не дразнить электорат очередными непопулярными решениями. Ну, а реноме Рады уже давно и так испорчено», – объяснял один из нардепов.

Посему, кадровые вопросы, начиная с увольнения Юрия Луценко, заканчивая назначениями глав МИДа и Минобороны, ожидаемо для всех «зависает» до окончания выборов.