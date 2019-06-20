ВСП обнаружил в действиях Луценко признаки дисциплинарного проступка

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в Верховный Суд.

Высший совет правосудия 19 июня рассмотрел жалобу Сергея Рохманова в интересах Клавдии Корнацкой на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 23 марта 2018 года. Этим решением КДКП отказала в привлечении генерального прокурора Юрия Луценко к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законодательства о прокуратуре.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Закрывая производство, комиссия мотивировала свое заключение невозможностью привлечения генерального прокурора к дисциплинарной ответственности за то, что в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе", - сказано в решении.

ВСП не согласился с такой позицией. По результатам рассмотрения жалобы на решение КДКП Высший совет правосудия отменил решение комиссии и принял новое решение, в котором пришел к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка. Впрочем, ВСП закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.

ВСП принял новое решение, в котором пришел к выводу о наличии в действиях генерального прокурора состава дисциплинарного проступка, впрочем, закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в Верховный Суд.