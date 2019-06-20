Тимошенко: решение проблем переселенцев и восстановление Донбасса - это начало пути к миру

"Со меной власти в Украине открывается новое окно возможностей, в том числе и по урегулированию проблем вынужденных переселенцев".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и представители институтов гражданского общества, которые защищают права и свободы внутренне перемещенных лиц и других граждан Украины, которые пострадали в результате аннексии Крыма и оккупации части территории Донецкой и Луганской областей, подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщается на сайте ВО "Батькивщина".

В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан, привлечение общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной государственной политики по установлению мира на Донбассе.

Планируется также создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса и увеличение объема финансирования потребностей ВПЛ в госбюджете на 2020 год.

"Дорога к миру и восстановления территориальной ценности и нормальной жизни в Украине должна начаться с того, чтобы иначе оценить проблемы, с которыми жили переселенцы, и главное - их решить. Мы знаем эти проблемы и наша команда в новом парламенте будет по-новому строить политику в отношении ВПЛ", - заявила Тимошенко.

По ее словам, со сменой власти в Украине открывается новое окно возможностей, в том числе и по урегулированию проблем вынужденных переселенцев.

"Недопустимо агрессивное отношение к людям, невнимание, отстраненность от проблем. Новая власть должна совсем по-другому на это посмотреть", - считает Тимошенко.

Она также отметила, что цель этой встречи - договориться о том, как в новом парламенте ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на защиту прав и интересов переселенцев. "Мы постараемся как команда это сделать", - пообещала лидер "Батькивщины".

Во встрече также приняли участие глава комитета по правам человека Верховной Рады Григорий Немыря, народные депутаты от "Батькивщины" Иван Крулько, Алексей Рябчин, Алена Шкрум, кандидаты в депутаты от "Батькивщины" Сергей Тарута и Андрей Николаенко.