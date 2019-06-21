Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала в Госбюро расследований заявление о попытке незаконного присвоения украинской газотранспортной системы. Об этом политик заявила сегодня на пресс-конференции.

Тимошенко заявила, что в Украине "разворачивается заключительный этап лишения нашей стратегической государственной собственности" - ГТС, которая приносит нам до 3 млрд долл. ежегодно и построение которой с нуля обойдется в 300 млрд евро.

"Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег. Кто будет распоряжаться ресурсами, которые она приносит, управлять ею, кто будет принимать решение о том, как будет выглядеть энергетическая независимость Украины", - подчеркнула она.

Тимошенко подсчитала, что в случае потери ГТС каждая украинская семья станет беднее на 18 тысяч евро. Политика напомнила, что в 2007 году был принят закон ее авторства, который защищал ГТС. В документе говорилось о запрете реорганизации, разделения, отделения, слияния, приватизации, залога - все было запрещено: "Потому что мы знали, что много желающих этот лакомый кусок хочет прибрать к рукам".

Однако в 2014 году эти запреты были сняты. "Они сделали это для того, чтобы на коррупционной основе забрать у государства ценное имущество", - пояснила глава "Батькивщины".

Позже правительство приняло два постановления, где передало ГТС новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины". В пунктах постановления, отмечает Юлия Тимошенко, странно написано, что "этот ПАО выводится из системы управления государства и передается в управление неизвестно каким международным компаниям, и государство не будет иметь права на это влиять".

По мнению Тимошенко, правительство и президенты с 2016 года доводят ГТС до банкротства.

"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужен лом. И компания «Нафтогаз» создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016. - 6 млрд грн, 2017. - 25 млрд и в 2018р. - 32,5 млрд грн", - сказала политик.

Тимошенко убеждена в необходимости оставить ГТС в собственности государства и реально защитить национальные интересы и безопасность страны можно только комплексно. То есть, президент должен наложить вето на постановления Гройсмана (496 и 484), новый парламент - принять инициированный Тимошенко закон о защите ГТС (№8107), а ГБР - начать уголовное дело против Коболева, Гройсмана, Кривенко, а также Порошенко, который возглавлял этот процесс.