Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
ГлавнаяПолитика

Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС

Политик призвала открыть уголовное дело против главы Нафтогаза, главы правительства и пятого президента.

Тимошенко подала в ГБР заявление о попытке незаконного присвоения украинской ГТС
Фото: EPA/UPG

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала в Госбюро расследований заявление о попытке незаконного присвоения украинской газотранспортной системы. Об этом политик заявила сегодня на пресс-конференции.

Тимошенко заявила, что в Украине "разворачивается заключительный этап лишения нашей стратегической государственной собственности" - ГТС, которая приносит нам до 3 млрд долл. ежегодно и построение которой с нуля обойдется в 300 млрд евро.

"Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег. Кто будет распоряжаться ресурсами, которые она приносит, управлять ею, кто будет принимать решение о том, как будет выглядеть энергетическая независимость Украины", - подчеркнула она.

Тимошенко подсчитала, что в случае потери ГТС каждая украинская семья станет беднее на 18 тысяч евро. Политика напомнила, что в 2007 году был принят закон ее авторства, который защищал ГТС. В документе говорилось о запрете реорганизации, разделения, отделения, слияния, приватизации, залога - все было запрещено: "Потому что мы знали, что много желающих этот лакомый кусок хочет прибрать к рукам".

Однако в 2014 году эти запреты были сняты. "Они сделали это для того, чтобы на коррупционной основе забрать у государства ценное имущество", - пояснила глава "Батькивщины".

Позже правительство приняло два постановления, где передало ГТС новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины". В пунктах постановления, отмечает Юлия Тимошенко, странно написано, что "этот ПАО выводится из системы управления государства и передается в управление неизвестно каким международным компаниям, и государство не будет иметь права на это влиять".

По мнению Тимошенко, правительство и президенты с 2016 года доводят ГТС до банкротства.

"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужен лом. И компания «Нафтогаз» создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016. - 6 млрд грн, 2017. - 25 млрд и в 2018р. - 32,5 млрд грн", - сказала политик.

Тимошенко убеждена в необходимости оставить ГТС в собственности государства и реально защитить национальные интересы и безопасность страны можно только комплексно. То есть, президент должен наложить вето на постановления Гройсмана (496 и 484), новый парламент - принять инициированный Тимошенко закон о защите ГТС (№8107), а ГБР - начать уголовное дело против Коболева, Гройсмана, Кривенко, а также Порошенко, который возглавлял этот процесс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также