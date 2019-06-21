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Продюсер "Мамахохотала" объявил о баллотировании от "Слуги народа"

В украинской политике на одного юмориста стало больше.

Продюсер "Мамахохотала" объявил о баллотировании от "Слуги народа"
Фото: facebook.com/grishchukroma

Продюсер студии "Мамахохотала" Роман Грищук сообщил о баллотировании в Верховную Раду от "Слуги народа" по округу №222 в Киеве.

"Я иду в народные депутаты. Я оставил заявку на сайте партии "Слуга Народа" - описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу", - написал Грищук в фейсбуке.

Грищук заявил, что намерен поддерживать евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию и планирует сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики.

По состоянию на 21 июня на 222-м округе в Киеве зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Верховной Рады, в том числе действующий нардеп Дмитрий Андриевский и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Студия "Мамахохотала" создает одноименное юмористическое шоу, скетч-шоу и сериалы.

Напомним, что продюсер и актер юмористической студии "Квартал-95" Владимир Зеленский весной 2019 года стал президентом Украины. Партия "Слуга народа" - его политическая сила.

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