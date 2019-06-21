Фигурант ​дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским

"Знаю, что президент принял решение встретиться с отцом Екатерины... Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки".

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер попросил о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Мангер отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования

"Знаю, что президент Зеленский принял решение встретиться с отцом Екатерины Гандзюк. Могу себе представить, что он будет говорить обо мне с бумажки, которую ему вручат политтехнологи, раскручивающие сегодня его страницу в Фб, и прочие наемники", - написал он.

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, из чего мне придумали обвинение порошенковские прокуроры. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данила Доценко, который до сих пор "крышует" бандформирования в Херсонской области. Из последних сил верю, что Виктор Гандзюк не станет защищать перед вами этого человека, потому что есть основания думать (и это не только мои выводы), что именно Доценко причастен к внезапной смерти Катерины", - добавил Мангер.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона и.о. управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Мангер подозревается в организации нанесения телесных повреждений Гандзюк, что привело к ее смерти. В апреле Генпрокуратура объявила Мангеру новое подозрение - теперь его подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.

31 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения Мангеру, но разрешил ему свободно передвигаться в пределах Херсонской области.