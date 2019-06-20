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Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти Тымчука

"Последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома".

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти Тымчука
Дмитрий Тымчук
Фото: Главред

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Громадське.

Однако, отметила Максимец, официальную версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, владеющих информацией о причине смерти Тымчука и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Кроме того были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено из камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру, других лиц в квартире не находилось".

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением обнаружила его супруга.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".

Также из квартиры погибшего исчезли ювелирные изделия.

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