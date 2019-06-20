​Апелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного эксперимента

Киевский апелляционный суд арестовал земельный участок на улице Институтской в Киеве до завершения следственного эксперимента.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы" в Фейсбуке.

"Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок (место расстрела) по ул. Институтской. Пострадавшие ожидают завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана", - говорится в сообщении.

Таким образом, на этом участке запрещено строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Напомним, аллея Героев Небесной Сотни в Киеве подлежит реконструкции под мемориальный комплекс памяти погибших на Майдане в 2014 году. Зимой 2019 года там начали подготовительные работы для начала строительство, а в мае начали разбирать брусчатку. Это было сделано без согласования с Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который еще не завершил все необходимые следственные эксперименты. Департамент попросил музей Революции Достоинства приостановить работы на период с 13 до 29 мая с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года.

Мемориальный комплекс Геров Небесной сотни будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.