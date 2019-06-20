Климкин передумал баллотироваться в Раду

Достойного списка не нашлось, а мажоритарка оказалась не для министра.

Министр иностранных дел Павел Климкин передумал баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом он написал на фейсбуке.

"Почему я все-таки не пошел в Раду? Все очень просто - команду единомышленников не нашел. То ли проблема во мне, то ли в существующих командах. Может, я слишком правильный. Кто знает. Может, и нет", - подчеркнул он.

По словам Климкина, его идея идти по мажоритарке, могла бы закончится тем, что он бы оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено.

"Хотелось большего. И так, чтобы людям в глаза потом смотреть было не стыдно. Ну а пока я министр, ничего не привык делать в полсилы", - написал министр. Павел Климкин также отметил, что у него есть новые идеи и он начнет их осуществлять сразу после завершения работы министром.

Напомним, 17 мая Павел Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах. В конце мая Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что предлагал Павлу Климкину остаться на должности главы МИДа, однако последний отказался от этого предложения.