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Филарет пообещал не воевать с ПЦУ за имущество

В Украине снова три православных церкви.

Филарет пообещал не воевать с ПЦУ за имущество
Фото: cerkva.info

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) пообещал не воевать с Православной церковью Украины за имущество.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после собора УПЦ КП, на котором присутствовали только три архиерея, включая Филарета.

"Мы воевать за имущество не будем. Надеемся, что со временем эти епархии поймут, что они принадлежат к чужой церкви. А им нужно принадлежать к своей, независимой украинской церкви. Это они будут решать свободно, мы давить не будем", - сказал он.

Он добавил, что готов развивать УПЦ КП с нуля.

"В 92-м году я был с единственным епископом - Иаковом Панчуком. А в 18-м году было 40 епископов и была большая церковь. С малого зерна мы вырастили большое дерево за 25 лет. Так же и сейчас у нас немного епископов, но есть. И вот уже избрали двоих, будет нас пять. И будем ставить столько, сколько нужно", - заявил Филарет.

При этом он отказался признать свои действия расколом.

"Кто от кого откололся? Мы от них или они от нас? Мы с 1992 года существуем, а они - с 2018-го. Они от нас откалываются, но придут [назад], потому что это украинская настоящая церковь, а то - греческая", - считает Филарет.

Напомним, собор УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.

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