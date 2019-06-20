Зеленский отменил указ о спецсигналах на транспорте

Президент Владимир Зеленский признал утратившим силу указ № 567 от 30 марта 2005 года о спецсигналах на транспорте.

Об этом говорится в указе №416/2019.

Одновременно с этим решением вступает в силу постановление Кабинета министров №176 от 22 марта 2017 года, которое регулирует вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных приборов на транспортных средствах.

Оно предусматривает, что синие мигалки и звуковые сигналы могут устанавливаться по разрешению МВД на транспортных средствах охраняемых государством лиц, автомобилях МВД, Национальной полиции, дорожных подразделений Военной службы правопорядка, Нацгвардии, налоговой милиции, СБУ, НАБУ, ГБР, Управления госохраны, Госпогранслужбы, Гострансбезопасности, скорой помощи и ряда других подразделений.

Красная мигалка возможна только на автомобилях патрульной полиции и других подразделений Нацполиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения..

Красно-зеленая мигалка предназначена только для автомобилей Национальной полиции и Управления госохраны, которые сопровождают охраняемых лиц и на транспортных средствах этих лиц.