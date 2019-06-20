Обнародованные данные по MH17 - повод для заседания Совбеза ООН, - Яценюк

Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвой российских военных преступников. Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в 2014 году, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве.

"Сегодня мы получаем доказательства", - написал Яценюк.

По его мнению, Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акт агрессии.

"Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Арсений Яценюк.

"Верю, что справедливость восторжествует. Между тем обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".