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Обнародованные данные по MH17 - повод для заседания Совбеза ООН, - Яценюк

Обнародованные данные по MH17 - повод для заседания Совбеза ООН, - Яценюк
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвой российских военных преступников. Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в 2014 году, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве.

"Сегодня мы получаем доказательства", - написал Яценюк.

По его мнению, Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акт агрессии.

"Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Арсений Яценюк.

 "Верю, что справедливость восторжествует. Между тем обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

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